Lisanne Spaander blijft in onzekerheid

HARDERWIJK - De Harderwijkse zangeres Lisanne Spaander zit opnieuw in onzekerheid na haar botoperatie twee weken geleden. Bij de zangeres werd een stukje bot weggehaald waar kankercellen in zaten, maar de kans bestaat dat er tumorcellen door het bot heen zijn geschoten, die mogelijk níet zijn weggehaald.

'Het valt me eerlijk gezegd zwaar', aldus Lisanne op haar blog. 'Ik hoopte op een positief antwoord: botje weg, tumor weg! Nu is er weer die onzekerheid.'

Al jarenlang kampt de Harderwijkse met kanker en de gevolgen daarvan. Na een periode waarin ze schoon leek te zijn, werd er vorig jaar november opnieuw botkanker ontdekt. Het was dezelfde tumor als drie jaar geleden: Ewing-sarcoom. Ze moest direct starten met een nieuwe reeks chemokuren, die noodzakelijk waren om de operatie die eind januari plaatsvond te laten slagen.

'Het blijkt dat de chemo vooraf aan de operatie niet heeft gewerkt, de tumor is niet afgenomen', zegt Lisanne. 'De snijranden van het botje waren schoon, maar tussen de tumor en de randen van het bot moet een centimeter schone ruimte zitten. Deze marge is er bij het weggehaalde stukje bot niet.'

Bedenktijd

Komende tijd zal Lisanne met haar familie gaan nadenken over de vervolgstappen. 'We gaan een week nadenken over hoe nu verder. De artsen gaan dat ook doen en ze gaan de foto's van het bot goed bekijken. Er is een mogelijkheid van een nieuwe chemokuur voor zes keer drie weken. Deze chemokuur werkt voor een of twee personen van de tien.'

Lisanne kreeg in 2015 bekendheid met haar nummer Vechtersbaas, dat ze schreef met haar ziekte als inspiratiebron. Haar nummer werd opgepikt door diverse media en artiesten, het resulteerde zelfs in een platencontract en een optreden met Marco Borsato in de Ziggo Dome. Onlangs bracht ze het nummer Kijk naar mij uit.