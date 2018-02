Deel dit artikel:











Spanning voor olympisch debuut: 'De zenuwen nemen met het uur toe' Foto: Instagram Kimberley Bos

PYEONGCHANG-GUN - De spanning voor het olympische debuut van Kimberley Bos is deze vrijdag ook voelbaar bij haar ouders. De Edese skeletonster komt rond 12.35 uur (Nederlandse tijd) in actie op de Winterspelen in Zuid-Korea.