Tweetal zwaargewond na auto-ongeluk op spekgladde weg Foto: Guido Schulmann Foto: Guido Schulmann

ISSELBURG - Twee inwoners van Zevenaar zijn in de nacht van donderdag op vrijdag zwaargewond geraakt door een verkeersongeval in Duitsland. De 24-jarige man en zijn vrouwelijke passagier (18) zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg was enige tijd dicht.

Het tweetal reed rond 2.20 uur op de B67 in het Duitse Isselburg, vlak over de grens bij Dinxperlo. Op de spekgladde weg raakte de man de macht over het stuur kwijt, meldt de Duitse politie. De wagen kwam uiteindelijk tegen twee bomen tot stilstand. De brandweer moest het duo uit de auto bevrijden. De totale schade door het ongeval is 10.000 euro, zegt de politie. Zie ook: Het persbericht van de Duitse politie

Pas op voor gladheid; maaltijdbezorgster onderuit