Zes jaar cel geëist tegen trucker voor mensensmokkel

ZUTPHEN - Justitie heeft donderdag voor de rechtbank in Zutphen een gevangenisstraf van 6 jaar geëist tegen een 46-jarige man uit Ierland. Dit op verdenking van mensensmokkel. Tot tweemaal toe doken in augustus vorig jaar in de koelwagen van de vrachtwagenchauffeur Albanezen op.

Ze zouden onderweg zijn naar Groot-Brittannië. Door de verstekelingen op te sluiten in een luchtdichte koelwagen nam de chauffeur onverantwoorde risico’s, aldus de officier van justitie.

De eerste keer dat de trucker werd tegengehouden was op 3 augustus. Een getuige meldde zich bij de politie dat op een industrieterrein in Barneveld een groep mensen in een vrachtwagen klom. Het bleek te gaan om acht Albanezen.

De Ierse trucker verklaarde dat hij lag te slapen en dat hij van niets wist. Hij kwam ermee weg, omdat agenten te weinig redenen hadden hem op te pakken.

'Hardleerse' man

Twee weken later liep hij alsnog tegen de lamp, nu bij Apeldoorn. Op de A1 werd de vrachtwagencombinatie tegengehouden. In de koelwagen zaten nu zes Albanezen. Een aantal verklaarde tussen de 300 en 350 euro te hebben betaald voor de reis.

De man is eerder in Frankrijk veroordeeld voor mensensmokkel en in Ierland voor de smokkel van verdovende middelen. 'Telkens maakt de verdachte misbruik van zijn beroep als vrachtwagenchauffeur. Hij is bijzonder hardleers', aldus de officier van justitie.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Zie ook: Illegale Albanezen verstoppen zich tussen het fruit