Deel dit artikel:











Auto botst tegen boom; bestuurder gewond Foto: Wim Hageman

STROE - In Stroe is donderdagavond een auto tegen een boom gebotst. Dit gebeurde rond 22.00 uur op de Wolweg. De bestuurder verloor in een bocht de macht over het stuur.

Hij raakte gewond en werd bij een woning opgevangen. Daarna is de man met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn auto raakte flink beschadigd. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl