Pas op voor gladheid; maaltijdbezorgster onderuit

ARNHEM - Het KNMI heeft tot en met vrijdag 10.00 uur code geel afgegeven vanwege gladheid. Wegen in Gelderland kunnen lokaal glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten.

Een maaltijdbezorgster kwam rond 19.00 uur in Arnhem-Noord ten val door de gladheid. Passanten verleenden eerste hulp. Agenten waarschuwden fietsers die de Burgemeester Bloemersweg in de wijk Geitenkamp in wilden.

De bezorgster is met enkelletsel naar het ziekenhuis gebracht.

De gladheid verdwijnt halverwege de ochtend, aldus het nationale weerinstituut. Komende nacht vriest het licht in de provincie, aldus MeteoGroup in Wageningen. Vrijdag heeft de zon vrij spel en wordt het maximaal acht graden.

Zie ook: Code geel voor Gelderland