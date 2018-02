Deel dit artikel:











Vrachtwagenchauffeur vervolgd voor bizar ongeluk Foto: Bart Meesters

IJZENDOORN - De 31-jarige vrachtwagenchauffeur uit IJzendoorn (gemeente Neder-Betuwe) die in mei 2016 betrokken was bij een bizar ongeluk in Den Bosch, wordt vervolgd voor dood door schuld. Dat meldt de NOS.

De trucker reed over de A2 toen hij plotseling twee wielen verloor. Een van de banden rolde vervolgens van het viaduct van de snelweg en kwam met kracht op het dak van een net passerende auto terecht. De 73-jarige bestuurster kwam na de klap tot stilstand tegen een betonnen pilaar. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Papieren niet in orde De inwoner van IJzendoorn moet komende maandag voor de rechtbank in Den Bosch verschijnen. Volgens de NOS wordt hem niet alleen dood door schuld ten laste gelegd, hij zou ook niet beschikken over de juiste papieren voor de vrachtwagen met aanhanger die hij reed. De man raakte na het ongeluk in shock. 'Hij kan er met zijn verstand niet bij wat er is gebeurd. Een ongeluk met zo'n bizarre en vreselijke afloop. Hij is er helemaal kapot van', vertelde zijn vrouw eerder tegen Omroep Brabant. De vrachtwagen zou kort voor het ongeval nog zijn goedgekeurd bij de apk. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl