Scooterrijdster gewond door botsing

JOPPE - Een automobilist heeft donderdagavond in Joppe (gemeente Lochem) een scooter aangereden. De bestuurster daarvan raakte gewond en moest naar het ziekenhuis.

Volgens de politie heeft de automobilist de scooterrijdster te laat opgemerkt. De bestuurder die richting Harfsen reed wilde een lijnbus inhalen, maar doordat het mistig was zag hij de scooterrijdster die uit tegengestelde richting kwam, over het hoofd.

Door de klap die volgde verloor de auto het linkervoorwiel. Tientallen meters verderop kwam de wagen tot stilstand.

In een greppel

De scooterrijdster belandde in een greppel. Ambulancepersoneel was langdurig in de weer om de vrouw te behandelen en vervolgens naar het ziekenhuis te brengen. Agenten zeggen dat de bestuurster van de scooter veel geluk heeft gehad.

De politie heeft de bestuurder van de auto, een man van rond de 65, naar huis gestuurd. Hij wordt later verhoord. Hij had niet gedronken.

De weg was ter plaatse anderhalf uur dicht.