De Vrede van Nijmegen uit 1678 is nog steeds zichtbaar in Frankrijk

Een groot deel van de Franse noordgrens werd bij de Vrede van Nijmegen in 1678 definitief vastgelegd. Die historische beslissing heeft nog altijd grote gevolgen in het dagelijks leven van honderdduizenden inwoners in de Franse departementen Nord en Pas-de-Calais.

Kaart van de Vrede van Nijmegen. Foto: Omroep Gelderland

Wijnspuitende fontein

Tussen 1676 en 1679 kwamen vertegenwoordigers van een groot aantal Europese landen naar Nijmegen voor vredesoverleg. Het ging onder meer om Frankrijk, Spanje, Engeland, het Heilige Roomse Rijk, Zweden en de Nederlandse republiek.

Het was voor het eerst dat zoveel landen samenkwamen om met elkaar te onderhandelen over vrede. Ook de burgers profiteerden van de bedrijvigheid in de stad. Een tijdlang stond er op de Grote Markt een fontein die rode en witte wijn spoot.

Zonnekoning

De gemeente Nijmegen is nog altijd trots dat de eerste internationale vredesconferentie in haar stad plaatsvond. Toch is er weinig dat in Nijmegen nog herinnert aan deze belangrijke gebeurtenis. De Vrede van Nijmegen had vooral blijvende gevolgen voor Frankrijk. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV wist in 1677 bij een grote veldslag een deel van het graafschap Vlaanderen te veroveren.

Slagveld Noordpeene. Foto: Omroep Gelderland

Bij de Vrede van Nijmegen werd besloten dat Frankrijk deze gebieden mocht houden. Dat had tot gevolg dat honderdduizenden inwoners van Noord-Frankrijk vandaag de dag de Franse in plaats van de Belgische nationaliteit hebben. Zij hebben het Frans als het moedertaal in plaats van het Nederlands.

Potjevleesch

De cultuur en geschiedenis van Noord-Frankrijk is nog altijd sterk verbonden met die van Vlaanderen en Zuid-Nederland. Veel plaatsen hebben nog altijd Nederlandse namen zoals Steenvoorde, Hazebrouck en Hondschote. Tot in de twintigste eeuw spraken inwoners van deze Franse regio hoofdzakelijk Vlaams.

Het noordelijkste deel van Frankrijk bleef tijdens de Tachtigjarige Oorlog onderdeel van de Spaanse Nederlanden, net als de Gelderse steden Roermond en Venlo. Het carnaval wordt, in tegenstelling tot in de rest van Frankrijk, in sommige Noord-Franse steden uitbundig gevierd. Ook streekgerechten uit de regio hebben een Nederlandse naam. Potjevleesch is wellicht het bekendste voorbeeld.

Gelredag

