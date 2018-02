De Graafschap wil vol gas geven na geslaagd carnavalsfeest in Doetinchem

VARSSELDER - De Graafschap treft vrijdagavond een ploeg die het verrassend goed doet dit seizoen. FC Emmen staat vierde, maar De Graafschap kan bij winst op gelijke hoogte komen. 'Het plezier straalt er vanaf.'

Ondanks de kou glom Henk de Jong donderdag van oor tot oor. De selectie kon door lichte opvriezing van het kunstgras niet terecht op de vaste locatie in Doetinchem en week uit naar Varsselder. Daar trainde De Graafschap ruim een uur in aanloop naar het duel in Drenthe. 'Ze hebben fantastisch getraind', jubelde De Jong. 'Als je ziet naar het plezier dat ze uitstralen. Niet normaal. We hebben een goede week gehad. Maar nu moeten we het omzetten naar punten. We willen winnen. Er is geen excuus. Vol gas geven.'

Geen trainer in de buurt

De Jong liet zijn selectie maandag carnaval vieren. In hartje Doetinchem werden de spelers onthaald als helden. 'Fantastisch. Dat hebben ze top gedaan', vervolgde de Fries zijn reeks superlatieven. 'Ik heb ze bewust laten gaan. Dat is ook wel eens goed. Geen trainer in de buurt, lekker gekke dingen doen met elkaar en tussen die supporters zitten. Heerlijk!'

Mark Diemers beaamde dat het uitje meer dan geslaagd was. 'Het was echt hartstikke leuk', kijkt de middenvelder terug. 'We hadden in de ochtend nog binnen getraind en zijn later in de middag het feest ingegaan. Iedereen was in feeststemming. Goed voor het team om ook even in een andere omgeving te zijn. Even weg van het trainingsveld.'

Vrijdag wacht FC Emmen. 'Een goede ploeg. Complimenten. Maar ook wij hebben het goed voor elkaar', keek De Jong vooral naar zijn eigen ploeg die geen wijzigingen zal doorvoeren. 'Nee, we winnen. Dan verander je in principe zo weinig mogelijk.'