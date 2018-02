AUDIO: Burgemeester doet aangifte van poging tot omkoping

OPHEUSDEN - Burgemeester Jan Kottelenberg van de gemeente Neder-Betuwe doet aangifte van poging tot omkoping van CDA-raadslid Ton Keuken. Dat bevestigt Kottelenberg tegenover Omroep Gelderland.

Een lokale omroep in Neder-Betuwe heeft geprobeerd CDA-raadslid Keuken om te kopen, meldt de lokale RegioTV Tiel aan Omroep Gelderland. De omroep, Radio NovaFM, aasde op de uitzendlicentie voor die gemeente en zou Keuken 'diensten hebben aangeboden'.

'Ik kreeg bericht van een raadslid dat hem iets werd aangeboden als hij met een raadsvoorstel zou meegaan en dat is omkoping. Ik heb overleg gehad met de officier van justitie en we gaan dat aangeven', zei Kottelenberg donderdagavond tegen Omroep Gelderland. 'Het kan dat er meer raadsleden zijn benaderd, dat weet ik niet.'

Verslaggever Ton Arbouw in gesprek met Kottelenberg:

In het gebied is ook RegioTV Tiel actief. Deze omroep probeerde eveneens voet aan de grond te krijgen in Neder-Betuwe. Een besluit over wie de uitzendlicentie kreeg was nog niet genomen. Door de aangifte heeft Neder-Betuwe dit besluit tot de zomer uitgesteld.

Door Keuken een voorstel te doen, probeerde Radio NovaFM de licentie te bemachtigen. Dat gebeurde zo'n drie weken geleden, aldus hoofdredacteur Riny ter Haar van RegioTV Tiel.

Raadslid weigert commentaar

Keuken deed meteen melding bij de burgemeester, die aangifte heeft gedaan. Het CDA-raadslid uit Opheusden houdt zijn kaken stijf op elkaar en verwijst naar de burgemeester.

Stichting Nova Media Producties in Dodewaard waar Radio NovaFM onder valt, heeft vooralsnog niet gereageerd op een verzoek tot uitleg. Eerder wees het Commissariaat voor de Media minstens één verzoek van deze stichting voor een zendmachtiging in Neder-Betuwe af.

Burgemeester Kottelenberg zegt de gewraakte omroep te hebben gesproken, maar die wil niets zeggen tot ze juridische bijstand hebben ingewonnen. Ook Keuken wil niet verder ingaan op de melding. Wel zegt hij dat hij 'daarvoor een eed heeft afgelegd'.