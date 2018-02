Oud-bestuurder Radboudumc naar ministerie VWS

NIJMEGEN - Oud-bestuurder van het Radboudumc in Nijmegen Cathy van Beek gaat aan het werk voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Van Beek (61) wordt kwartiermaker duurzame zorg.

De bestuurder gaat met de zorgsector in gesprek om de overgang naar duurzame zorg in die instellingen te versnellen. VWS wil onder meer minder voedselverspilling in ziekenhuizen.

Het mes snijdt aan twee kanten, legt het ministerie uit. 'Een grote sector verduurzaamt en dringt de CO2-uitstoot terug en door het tegengaan van verspilling draagt het bij aan het betaalbaar houden van de zorg.'

VWS roemt de inspanningen van Van Beek in Nijmegen om het academische ziekenhuis te verduurzamen. Ze drong de hoeveelheid medicijnresten in het afvalwater terug, zette zich in voor groene energie en liet het personeel overstappen naar duurzame bedrijfskleding.

Deze projecten leverden Van Beek in 2017 vanuit het niets een notering op in de Duurzame 100 van dagblad Trouw.

