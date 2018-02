Deel dit artikel:











Renovatie of nieuwbouw voor zwembad De Sprenkelaar Foto: Pixabay

APELDOORN - Wordt het nieuwbouw of kan zwembad De Sprenkelaar in Apeldoorn gerenoveerd worden? En hoeveel behoefte is er aan overdekte zwembaden? Dat gaat het college van B en W onderzoeken. De reden is een verzoek van stichting zwembad Noord-Oost om 500.000 euro voor het renoveren van het 50 jaar oude bad.

De Sprenkelaar is tussen 2013 en 2015 al eens gerenoveerd, maar nadert nu langzaam het einde van zijn levensduur, zegt de gemeente. Zo is het bad niet toekomstbestendig als het gaat om duurzaamheid. Om het bad open te laten, zal de gemeente flink moeten investeren. Het college heeft daarom opdracht gegeven tot een bouwkundige inspectie van het pand, daarnaast moet er een meerjarenonderhoudsplan komen. Ook wil het college kijken hoeveel behoefte er is aan overdekte zwembaden. Het is overigens niet de eerste keer dat de gemeente dit onderzoekt. Van 2008 tot 2011 werd gewerkt aan plannen om De Sprenkelaar te vervangen door nieuwbouw op dezelfde locatie. Maar die plannen strandden door bezuinigingen. Apeldoorn heeft twee openbare overdekte zwembaden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl