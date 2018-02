Deel dit artikel:











Toekomst Blauwe Golven pas na verkiezingen duidelijk Foto: Omroep Gelderland Artist impression van de Blauwe Golven in Arnhem. Foto: DTO/Buro Harro

ARNHEM - Of kunstwerk de Blauwe Golven in Arnhem gaat verdwijnen of niet, wordt pas na de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk.