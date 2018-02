Mark Diemers vertrekt bij De Graafschap: 'ik ben weer klaar voor de eredivisie'

VARSSELDER - Mark Diemers gaat De Graafschap aan het eind van dit seizoen verlaten. Zelfs als de club zou promoveren. 'Ik hoor thuis in de eredivisie en het is goed om na twee prachtige jaren weer ergens anders te kijken.'

De middenvelder onthulde het nieuws direct na de training. Diemers steekt dit seizoen in een prima vorm. Vooral de laatste weken valt hij op met vijf goals in twee wedstrijden. De Fries was opvallend openhartig over zijn toekomst. 'Het is voor 99 procent zeker dat ik weg ga. Ik heb het gigantisch naar mijn zin. Dit is een hele leuke club maar ik heb veel ambitie. Ik heb drie jaar in de eredivisie gespeeld en nu heb ik weer de stapjes gemaakt.'

Rendement omhoog

Diemers speelde meer dan 50 wedstrijden voor FC Utrecht en kwam bij De Graafschap terecht toen de Achterhoekse club vocht tegen degradatie. Hij bleef uiteindelijk twee jaar in de Jupiler League, maar vindt het nu weer tijd voor een terugkeer op het hoogste niveau. 'Ik heb heel veel ambitie', zegt Diemers na de training in een bitterkoud Varsselder. 'In die twee jaar FC Utrecht viel ik niet zo op vond ik zelf. Toch denk ik dat ik redelijk thuis hoor in de eredivisie. Mijn rendement is ook beter geworden.'

Belangstelling eredivisie

Die uitspraak wordt gestaafd met duidelijke cijfers. Diemers scoorde dit seizoen acht goals in zeven wedstrijden en is één van de dragende krachten in het elftal van De Graafschap. Dat is bij een aantal eredivisieclubs ook opgevallen. 'Er is inderdaad belangstelling gekomen en mijn zaakwaarnemer gaat de komende tijd de gesprekken aan. Ik wacht rustig af en focus me op De Graafschap. Voor een speler is het denk ik ook goed om na een paar jaar weer ergens te kijken.'

Of eventuele promotie Diemers nog van gedachten kan veranderen? 'Het is in principe zeker dat ik weg ga. Ik heb het daar ook al met de trainers over gehad. Dat ik weer een stap wilde maken. Maar je weet nooit hoe het loopt.'