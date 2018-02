'Maak sanering van asbestdaken eenvoudiger en betaalbaar'

NEEDE - Maak de sanering van asbestdaken eenvoudiger en betaalbaar. Dat is de boodschap die de provincie Gelderland en de gemeente Berkelland Tweede Kamerleden vrijdag hebben meegegeven tijdens een werkbezoek.

Kamerleden van VVD, PVV, CDA, GroenLinks, SP en PvdA waren aanwezig. De delegatie heeft in Overijssel en Gelderland diverse locaties bezocht. In Berkelland stond het thema leegstaande bebouwing centraal. Het werkbezoek is een vervolg op het rondetafelgesprek dat in oktober in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden over de aanpak van asbestdaken.

De overheid wil dat alle asbestdaken in 2024 weg zijn. Maar het asbestverbod is nog steeds niet wettelijk geregeld. Volgens de regio moet het rijk doorpakken met het verbod op asbestdaken. De regio dringt erop aan om 2024 wettelijk vast te leggen. Zolang het verbod niet definitief is, stellen dakeigenaren investeringen uit. Hierdoor komt de daadwerkelijke dakvervanging volgens de regio langzaam op gang. 'We moeten nu echt doorpakken met het verbod in 2024. De daken zijn een risico voor de gezondheid, ze moeten eraf. Dat lukt alleen als we ons daar allemaal hard voor maken', zegt gedeputeerde Bea Schouten.

Asbesttrein

In de Achterhoek is een proef geweest met de Asbesttrein. Het is een aanpak die ervoor zorgt dat een aantal dakeigenaren in dezelfde straat in landelijk gebied gezamenlijk een aanbesteding doen. Het saneringsbedrijf kan dan veel gebouwen in een kleine omgeving doen. Dit zorgt ervoor dat de saneringskosten omlaag gaan. De provincie Gelderland heeft onlangs een subsidie verstrekt om de trein nu echt te laten rijden. In onder andere de gemeente Berkelland wordt het project opgestart.

Kankerverwekkend

Het gebruik van asbestplaten als dakbedekking is sinds begin jaren negentig verboden, maar er zijn nog altijd veel asbestdaken aanwezig. De meeste daken komen uit de jaren zeventig en verweren. Hierdoor komen steeds meer kankerverwekkende vezels vrij in de lucht. Naast het risico voor de volksgezondheid is er ook een economisch risico. Bij brand in een asbestdak loopt de economische schade in de miljoenen.

