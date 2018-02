Jeugd wil weer bij de fanfare

ARNHEM - Fanfares en harmonieorkesten hebben het moeilijk. De afgelopen tijd hadden veel verenigingen last van teruglopende ledenaantallen. Soms moesten ze stoppen of fuseren met andere orkesten vanwege een ledentekort. Maar het tij lijkt gekeerd. Zelfs jongeren weten de weg naar het orkest weer te vinden. Dat zegt de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO).

'Met name bij jeugdorkesten en leerlingenorkesten zien we een lichte groei. De grote afname die er was de afgelopen jaren zien we stabiel worden. En daar zijn we blij mee', aldus Bart van Meijl, voorzitter van de KNMO.

Gelderland kreeg er muziekvereniging bij

In Gelderland is er het afgelopen jaar zelfs een muziekvereniging bijgekomen. Het aantal muziekverenigingen staat nu op 351. Van Meijl: 'In absolute ledenaantallen neemt het wel iets af. Maar niet met die drastische cijfers als de afgelopen periode. Het is niet zo dat honderden mensen per jaar het lidmaatschap van hun vereniging opzeggen. Dat is een beeld dat in stand wordt gehouden, maar de cijfers geven daar geen aanleiding toe.'

Imago klopt niet

Het imago van 'grijze mannen die marsmuziek spelen' klopt ook niet. 'Marsmuziek wordt nog wel gespeeld, maar is slechts een beperkt onderdeel van het repertoire dat door fanfares wordt gespeeld. Ook is er ontzettend veel jeugd die veel plezier heeft in het spelen bij een harmonie- of fanfareorkest. Dat vinden wij heel positief', aldus van Meijl. 'En in dat laatste zien wij een toename. Steeds meer jongeren vinden het kennelijk toch heel leuk om bij de plaatselijke harmonie een rol te vervullen.'

De komende tijd zendt Omroep Gelderland een 14-delige serie uit over fanfares in Gelderland. De eerste aflevering is deze donderdag te zien, na GLD Nieuws.