Deel dit artikel:











Ernstig zieke Maas (3) voor een dag brandweerman: 'Dit betekent heel veel' Foto: REGIO8

ARNHEM - De ernstig zieke Maas (3) uit Didam mocht donderdag mee met de brandweer in Arnhem. Make-A-Wish liet zijn wens in vervulling gaan. 'Hij is helemaal gek van Brandweerman Sam en alles wat met de brandweer te maken heeft', zegt Margot Verhagen van de stichting.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

redactie@regio8.nl

Maas heeft een dwarslaesie. 'Hij is vanaf zijn borst naar beneden verlamd omdat hij een ruggenmergtumor heeft gehad', legt zijn moeder Marjolein uit. 'Hij heeft nog resten ervan in zijn lijf en daardoor zit hij in een rolstoel.' Speciaal brandweerpakje Stichting Make-A-Wish vervult al jaren wensen van kinderen die ernstig ziek zijn. De 3-jarige Maas had als grootste wens om een keer brandweerman te zijn. 'Dus wij zijn de hele dag brandweerdingen aan het doen', zegt Verhagen. Zo reed Maas mee in een brandweerwagen, kreeg hij een speciaal brandweerpakje aan en mocht hij een echte brand blussen. Bekijk de reportage van REGIO8 (tekst gaat verder onder de video): Koude rillingen Dat Maas zichtbaar genoot, raakte zelfs de stoere brandweermannen. 'Het is wel heel bijzonder als je zo’n klein mannetje ziet en eraan mee mag werken om hem een mooie dag te bezorgen', reageert brandweerman Piet Hoogveldt. 'Als ik het zie krijg ik wel koude rillingen, dat doet me toch wel wat.' Voor moeder Marjolein is het ook een speciale dag. Zo hoeft ze even niet aan de ziekte van haar kind te denken. 'Als je ziet hoe blij hij is, dan betekent dat heel veel.'