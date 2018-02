Keuringsarts krijgt waarschuwing na 'vervalsen' medisch rapport

Zo heeft hij zich onprofessioneel gedragen en heeft hij gebrek aan objectiviteit laten ontstaan. Dat de man wegkomt met een waarschuwing komt mede, doordat de arts in een inwerkperiode zat, hij handelde op advies van een ervaren collega en dat hij onder (tijds)druk stond.

Tijdens de eerdere zitting ging de keuringsarts al door het stof. Hij erkende dat hij fout had gehandeld en dat hij de verzoeken van de gemeente in de wind had moeten slaan. Dat liet hij na. In het verweerschrift dat hij schreef, en dat in handen is van Omroep Gelderland, gaf hij toe onder druk van de gemeente te hebben gehandeld.

Carla Claassen uit Bemmel had de gemeente Lingewaard onder meer gevraagd om een nieuw aanrecht, zodat ze met haar rolstoel in de keuken aan het werk kon. Haar aanvraag werd afgewezen, terwijl de keuringsarts aanvankelijk positief had geadviseerd. Claassen kwam erachter dat het keuringsrapport op aandringen van de gemeente Lingewaard was aangepast. Ze ging ermee naar Omroep Gelderland.

De berispte arts zei tijdens de eerdere zitting voor het tuchtcollege niet te denken dat Claassen door zijn rapport de gevraagde voorzieningen niet kreeg. Lingewaard wees de aanpassingen af, een dag voordat de keuringsarts zijn aangepaste rapport klaar had. Dat was op 8 september vorig jaar.

Lingewaard dicteerde min of meer het advies

Het Medisch Tuchtcollege concludeert dat de gemeente Lingewaard in het eerste advies aan de vrouw 'nadrukkelijk verzocht dit advies op een aantal punten aan te passen. Lingewaard heeft uiteindelijk min of meer gedicteerd wat in het advies moest worden opgenomen. Daardoor heeft de arts de schijn van gebrek aan objectiviteit laten ontstaan.'

De arts handelde onzorgvuldig door zijn advies op aandringen van de gemeente aan te passen, zonder Claassen daarvan op de hoogte te stellen en haar hierbij te betrekken, aldus het Medisch Tuchtcollege.

Dat verwijt de arts verder dat hij kennelijk niet begreep welk doel de gemeente Lingewaard had met de wens het rapport aan te passen. De gemeente was niet van plan de aanpassingen, waarmee de arts in eerste instantie akkoord ging, te honoreren.

Blij met dode mus

Omdat de keuringsarts Claassen had gemeld positief te adviseren over de aanpassingen, maakte hij haar in feite blij met een dooie mus.

De arts liet in het aangepaste rapport staan dat hij het advies met de klaagster had besproken en dat zij zich in het advies kon vinden, constateert het Zwolse college. 'Door deze gang van zaken heeft klaagster niet de mogelijkheid gehad om eventuele feitelijke onjuistheden in de gewijzigde versie te corrigeren en haar mening mee te laten wegen. Verweerder heeft in dat opzicht niet de zorgvuldigheid jegens klaagster betracht die in de gegeven omstandigheden van hem had mogen worden verwacht.'