Komen flexwoningen dichterbij?

NUNSPEET - De roep om meer sociale huurwoningen wordt steeds luider. Dat blijkt uit de verkiezingsprogramma’s van diverse politieke partijen.

Maar ook tijdelijke opvang in de vorm van zogenaamde flexwoningen wordt dringender. In een vergadering van de commissie Ruimte en Wonen eerder deze week gaf wethouder Groothuis aan dat onderzocht wordt om de voormalige huishoudschool aan de Molijnlaan en het pand waarin garage Vierhout was gevestigd aan de Bergakkerweg beschikbaar te stellen voor flexwoningen.

Spoedzoekers

De leden van de commissie stemden toe in een krediet van vijfduizend euro voor onderzoek naar de mogelijkheden om hier ,spoedzoekers’ van tijdelijke woonruimte te voorzien. Het onderzoek wordt uitgevoerd in NEO-verband (Nunspeet, Elburg en Putten) en kost in totaal dertigduizend euro. De drie gemeenten betalen ieder vijfduizend euro, de rest wordt door de provincie betaald.

Pauzewoning

De vraag naar kleine, flexibele en tijdelijke huisvestingsvormen neemt toe door onder meer de huisvesting van arbeidsmigranten, uitstroom van psychiatrische patiënten en ook door de toegenomen handhaving van illegale bewoning van recreatiewoningen. Deze vorm van tijdelijke bewoning staat nog los van de vraag voor zogenaamde pauzewoningen. Dat is volgens wethouder Groothuis een geheel ander traject.