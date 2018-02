'Woningzoekenden in Nunspeet moeten direct een huis krijgen'

NUNSPEET - De progressieve samenwerking, PvdA/GroenLinks vindt het lange wachten op een woning in de gemeente Nunspeet onaanvaardbaar. De partij gaat er iets aan doen: de slaagkans moet omhoog. Arie van der Spek, oud-directeur van Omnia Wonen, deelt deze mening en heeft zich bereid verklaard de partij te ondersteunen.

Van der Spek vindt het onaanvaardbaar dat vooral jongeren en andere starters zo lang moeten wachten. 'De kortetermijnvisie Wonen van de gemeente heeft daar te weinig aandacht voor.'

Bouwen niet de oplossing

Hij vervolgt: 'Op de lange termijn lost het probleem zich vanzelf op omdat, 'helaas', mijn leeftijdgenoten en ikzelf over dertig jaar zijn overleden en meer woningen achterlaten dan de huidige groep starters nodig heeft. Je creëert op lange termijn leegstand als je antwoord alleen maar bouwen is. Bovendien, als je nu besluit om meer te bouwen dan is die nieuwbouw pas over vijf jaar gereed.'

Starters kunnen geen vijf jaar wachten. De slaagkans op een woning is op dit moment het grootste obstakel. 'Voor en op korte termijn toevoegingen doen aan de woningvoorraad, dat moet het credo zijn', aldus Van der Spek.

'De gemeentelijke woonvisie tot 2030 moet dat uitstralen. Onderzoek en gebruik alle mogelijkheden binnen de bestaande bouw. Creëer geen problemen op de lange termijn, want dat is voor de eigenaren, zowel corporaties als particulieren, niet goed in verband met dreigende leegstand en onverkoopbaarheid op lange termijn.'

Huizen toevoegen

'Let op, toevoegen moet we wel', zegt de oud-directeur. 'Veel aannemers hebben hoogwaardige woonunits ontwikkeld die snel geplaatst kunnen worden en indien nodig ook herplaatst. Kortom, zoek de oplossing in tijdelijke en/of semipermanente units, waardoor de starters op de woningmarkt binnen een jaar geholpen zijn.'

Van der Spek heeft al navraag gedaan. De woningcorporaties willen wel, dus daar ligt het volgens hem niet aan. De gemeente moet dan wel meewerken.

Op zaterdag 24 februari staat PvdA/GroenLinks vanaf 11 uur op de Markt ter hoogte van het Gemeentehuis om ondersteuningen en suggesties te verzamelen.