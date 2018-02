Gelderland Stemt in Zaltbommel: lees het terug

ZALTBOMMEL - De rode verkiezingsbus stond in de Bommelerwaard, in Zaltbommel om precies te zijn. OKÉ FM verzorgde de uitzending. Het programma stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen.

OKÉ FM verzorgtde de uitzending vanaf de Markt in Zaltbommel. Dat deden zij wel vier uur lang. Er waren gasten uit de politiek en er werd gesproken over allerhande onderwerpen. De uitzending was ook hier te beluisteren.

Lees de uitzending terug:

We trappen af met Nico van Wijk van de lokale PvdA/GroenLinks. Wat vindt zijn partij nou belangrijk? In 2014 kreeg de PvdA twee zetels, GroenLinks één. Nu zijn de twee samengegaan. Van Wijk: 'We hopen wel op meer dan drie zetels - tien op zijn minst, zegt hij lachend. Hij geeft toe dat het moeilijk in te schatten is.

Van Wijk wil dat er een overkoepelend plan komt waarin een beeld staat van wat het Zaltbommel van de toekomst wordt.

Waarom zijn de twee partijen in één lijst gegaan? 'Dat is een heel natuurlijk proces geweest.' Er is van lieverlee een vrij brede linkse beweging gekomen, vertelt Van Wijk.'We kenden elkaar goed en waren het op veel punten eens, maar om samen te gaan was toen nog niet aan de orde.'

Punten die belangrijk zijn: woningbouw, mantelzorgers, wat doen we met de buitenstad? 'Woningbouw vinden wij ook heel belangrijk, en duurzaamheid. Het CO2-neutraal maken van woningen. Kijk ons programma, bel ons op, je kunt met elke vraag van ons terecht' zegt Van Wijk.

Waar huisvest je arbeiders?

Arbeidsmigranten: hoe gaan je om met deze groepen mensen? Van Wijk: 'Er zijn duizenden mensen die hier wonen van wie we niet weten wat ze hier doen, waar ze werken, ze zijn onder de radar. Als overheid moet je weten wie dat zijn, om hen een plek te kunnen geven die hoort bij een menswaardige samenleving. We moeten greep krijgen op hen, door bijvoorbeeld inschrijving bij woningcorporaties. Dan moet je ook bij de gemeente ingeschreven zijn. Hier in Zaltbommel veel te weinig woningen, dat is de kern van de zaak. Er moet gebouwd worden, met name sociale woningbouw.'

Nico van Wijk aan tafel (rechts) bij de mannen van OKÉ FM

Nooit meer dan vier arbeiders per huurwoning en in totaal niet meer dan vijf procent van de hele bevolking in een wijk, dat is waar PvdA/GroenLinks voor staat, zo wordt duidelijk tijdens het gesprek met Van Wijk.

Fuseren

Daarna schuift aan: Thom Ummels van D66. Zijn partij wordt voorgesteld, hij mag benadrukken wat hij en zijn partij belangrijk vinden en wat er echt moet veranderen in de Bommelerwaard. Een fusie met de gemeente Maasdriel is een goed idee volgens de partij. Samengaan als een gemeente Bommelerwaard, dat zou beter zijn voor de burgers en het gemeentelijke apparaat, zegt Ummels.

Moet het dan gaan om alleen samenwerken? 'Samenwerken doen we al met Maasdriel, ook ambtelijk, maar we willen geen ambtelijke fusie met twee kapiteins. We moeten nu doorpakken en juist één ambtelijk apparaat creëren, met één kapitein. Andere partijen willen dit ook, dus het gaat vooruit. Realistisch gezien zouden we in de komende vier jaar dit proces in gang moeten zetten.'

Thom Ummels (rechts) in de verkiezingsbus

'We kijken met optimistische blik vooruit en gaan er niet vanuit dat de burger er niet klaar voor is en ons hierop afrekent. We streven naar drie zetels bij de komende verkiezingen', zegt Ummels.

Wat wil D66 nog meer? 'De binnenstad moet versterkt worden. Hij is prachtig, maar je kunt er meer mee: winkels, cultuur, horeca en voorzieningen waar mensen op af komen, verkeersveiligheid - het is vrij rommelig. Daar wordt te weinig mee gedaan. De Markt en de Waterstraat kunnen autovrij of autoluw gemaakt worden, bijvoorbeeld.'

Wonen en de ChristenUnie

Adrie Bragt van de ChristenUnie. 'Landelijk doen we het goed, ook de huidige prognoses zijn goed. Wij verwachten best veel. Maar we moeten het lokaal wel gaan doen; onze stinkende best doen.' Volkshuisvesting komt prominent terug in het partijprogramma. Waarom? 'Een eigen huis en haard is goud waard. Dat is iets wat je lokaal moet invullen, niet in Den Haag. En dat heeft bij ons echt prioriteit. Wij zien dat nog steeds mensen te lang moeten wachten op een woning, met name in de sociale huursector, en dat geeft spanningen.'

'Wij willen goed meedenken en kijken naar grond (waar gebouwd kan worden, red). Maar uiteindelijk worden huizen niet door de gemeente gebouwd. We kunnen actiever optreden in het verwerven van gronden. We hebben een mooie woonvisie waarin we veel hebben opgeschreven. Maar de woningcorporaties moeten het doen, en zij zijn beperkt door investeringsmogelijkheden en door regels. Wij gaan daar aan werken.'

Adrie Bragt (rechts) in gesprek met OKÉ FM

Dan duurzaamheid: is de ChristenUnie een teleurgestelde partij als de gestelde normen hierover niet gehaald worden, in de woningbouw bijvoorbeeld? 'We zullen wel moeten om de doelstellingen te halen!' reageert Bragt.

'Vanuit het Rijk moet een programma opgesteld worden, vooral voor huurwoningen om die gasloos te maken, anders worden huren zo hoog dat mensen het niet meer kunnen betalen. En we kunnen de huizen dan ook niet meer verkopen. Wij vinden dat die verantwoordelijkheid echt bij het Rijk ligt, omdat zij de regels maken. Maar we willen zeker de discussie aangaan met het Rijk en de corporaties om dit aan te kaarten. Duurzaamheid is geen luxe. Dat vergeten mensen weleens.'

Zorg en de SP

Martijn Stoutjesdijk van de SP schuift aan. De partij doet voor het eerst mee in Zaltbommel. Stoutjesdijk heeft goede hoop voor de komende verkiezingen. 'We hebben klassieke SP-thema's voor de komende tijd: zorg, wonen en armoedebeleid.'

Deed de gemeente het goed op het gebied van zorg in de laatste raadsperiode? 'Veel gebeurde niet zoals wij het graag zouden zien. Ik noem de invoering van de wmo. Daar hebben wij ook werk van gemaakt. We hielpen mensen die gekort werden op hun zorg-uren daar bezwaar tegen te maken. Er moet gewoon meer geld naar de zorg. Klaar.'

SP-lijsttrekker Martijn Stoutjesdijk rechts aan de tafel in de bus

Armoede in de regio, daar heeft de SP ook wel zijn ideeën over. Het is een specifiek speerpunt in het partijprogramma. Stoutjesdijk: 'Armoede in de Bommelerwaard, die is er gewoon. Er lopen meer dan zeventig gezinnen bij de voedselbank in de regio. Zij hebben dus niet geld genoeg om rond te komen. Zo'n drie procent van de kinderen leeft in armoede en acht procent schuurt daar tegenaan. Dat vind ik heel serieuze cijfers.'

Wat kan de partij daar aan doen, als hij in de raad komt? 'Heel vaak is de grootste schuldeiser de overheid. Daar kunnen we echt wat aan doen. Lokale belastingen bijvoorbeeld, misschien moeten we daar in bepaalde gevallen vanaf zien. Denk ook aan mensen met alleen een AOW, of chronisch zieken. Er moet veel meer werk van worden gemaakt. En we moeten de partijen hierover bij elkaar brengen.'

Zure appel

Na vijf was het de beurt van het CDA in de persoon van Simon Buwalda. De partij heeft nu twee zetels, eentje minder dan de periode ervoor. 'Een zure appel', aldus lijsttrekker en wethouder Buwalda, die stiekem op vier zetels hoopt in maart.

Simon Buwalda van het CDA (rechts)

Zorg en ondersteuning is erg belangrijk voor het CDA. Hij vindt die in Zaltbommel nog beter moet worden geregeld, want zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen heeft de partij hoog in het vaandel. En dat moet een gemeente faciliteren. Buwalda wil nu dat de eenzaamheid door middel van bijvoorbeeld verenigingen wordt tegengegaan.

Toekomstbestendig

Een ander heet hangijzer in Zaltbommel was de mobiele bereikbaarheid, want was je een paar jaar geleden even buiten de stad vallen de streepjes op de mobiele telefoon al snel weg. 'Een niet te missen thema van het CDA', zegt voorman Buwalda. Nu is er een mast bijgeplaatst en daar heeft het CDA in Bommel zich sterk voor gemaakt. Dat geldt hetzelfde voor glasvezel, want dat moet ook tot in de buitengebieden reiken, vind de lijsttrekker van het CDA. Dan blijft Zaltbommel toekomstbestendig. Alleen de kosten, die komen uiteindelijk bij de gebruiker, zelfs bij de Christen-democraten in Zaltbommel.

Hij was al vroeg binnen in de verkiezingsbus, de voorman van ZVV oftewel Zaltbommel Veranderen met Visie Jan van Engelen. De ZVV werd in 2014 de grootste partij, maar verrassend genoeg zat Van Engelen toen nog bij een andere partij. Trots is hij op het opruimen van de volgens hem 'financiele janboel'.

(Jan van Engelen van ZVV rechts aan de tafel)

ZVV wil met alle kernen en de inwoners gaan nadenken hoe de verschillende kernen van de gemeente er in 2030 ervoor staan. Daar belegt de partij van allerlei sessies, ook in de kleinere dorpen zoals Brakel en Bern. Jan van Engelen wil zich nog niet vastleggen welke plannen betaalbaar zijn, eerst maar verzamelen.

Wat kunnen we doen? Niks

Volgens peilingen zouden de lokale partijen flink kunnen gaan winnen in maart, maar de ZVV-er hoopt wel dat de winst beheersbaar blijft. Vijf of zes zetels, dat zou mooi zijn. Dan over naar het volgende onderwerp, terwijl de sfeer er goed inzit: het beroepsonderwijs. De ZVV wil juist meer de focus op het beroepsonderwijs om de kernen van Zaltbommel leefbaar te houden. Er is geen tekort aan beroepsonderwijs in Bommel, maar het moet anders. En dat moet ervoor zorgen, dat jongeren de Bommelerwaard uitgaan om daarbuiten te gaan werken. En die jongeren blijven weg, zegt Van Engelen. En wat kan de politiek eraan doen? 'Eigenlijk niks', zegt de ZVV-voorman, maar 'we kunnen wel ons best doen. We hebben teveel advocaten en te weinig werkers'. Maar voor actievoeren op dit vlak hoef je niet bij de ZVV zijn.

Breekpunt, zoals dat heet

De avond valt in Zaltbommel, maar dat weerhoudt de SGP niet om in de bus binnen te stappen. De partij wordt vertegenwoordigd door Geert Bok, de huidige fractievoorzitter.

(Geert Bok schuift aan de verkiezingsbus)

De SGP was ooit de grootste partij, maar sinds 2014 niet meer ondanks stemmenwinst. Ondanks dat heeft de SGP geijverd voor de verlaging van de grafrechten en tegen de massaliteit. Grafrechten zijn duur en vanuit de christelijke achtergrond is begraven voor de SGP erg belangrijk. De verhoging van de grafrechten werden doorgevoerd vanwege de financiele positie van Zaltbommel en daarvan wil Geert Bok vanaf. Dat is een breekpunt bij eventuele collegeonderhandelingen, zegt Bok.

En zoals gezegd, de avond valt in het sfeervolle Zaltbommel:

En dan nog zo'n punt in de Bommelerwaard: moeten de twee gemeenten Zaltbommel en Maasdriel samen gaan? Daar zijn al diverse besprekingen over gevoerd, bijvoorbeeld in een ambtelijke samenwerking. Dat betekent in feite, dat de ambtenaren van de twee gemeenten samen in een gemeentehuis gaan werken. Dat is meestal een voorteken voor samenvoeging, maar dat weigert de SGP.

Ga er bij de SGP niet vanuit dat de koopzondagen uitgebreid worden. Niet alleen vanwege de zondagrust, maar ook vanwege het welbevinden van de winkeliers. En dan nog, wordt Zaltbommel aantrekkelijker met meer winkels open op zondag? Geert Bok van de SGP betwijfelt dat.

Vrouwen

En als laatste, maar zeker niet de minste komt de lijsttrekker van de VVD de verkiezingsbus instappen: Danielle van der Wiele van de VVD. Een partij met vier vrouwen op de hoogste plaatsen. Zij heeft er zin in. Vraag is direct: hoe gaan we de VVD weer in de lift helpen? Nou, niet over de bewoners maar met de bewoners.

(Lijsttrekker Danielle van der Wiele van de VVD)

De dorpen staan net als bij de ZVV hoog in het vaandel. Daar gaat de VVD hard mee aan het werk, maar op welke manier in deze campagne blijft even cryptisch. 'Spannend', aldus Van der Wiele.

Buitenlandse werknemers

Ze voelt zich prettig bij de Zaltbommelse politiek, ook bestaat die voor het overgrote deel uit mannen. Dat de eerste plekken door vrouwen bezet worden, 'dat is dan zo'. Terugkomend op een eerder aangesneden thema, de samenvoeging van Zaltbommel en Maasdriel, daar ziet Van der Wiele de komende vier jaar de noodzaak niet van in. En tot slot de arbeidsmigranten in de Bommelerwaard: de VVD vindt dat werkgevers in de agrarische sector de werknemers van buiten Nederland op eigen terrein moeten huisvesten. Dan krijgen ze de normen en waarden vanuit Nederland mee, zegt Van der Wiele, de lijsttrekker van de VVD. Maar dat geldt voor arbeidsmigranten die hier kort blijven. Voor de werknemers die langer blijven, moet ander beleid gevoerd worden.