Gelderland Stemt in Zaltbommel: kijk en lees mee

ZALTBOMMEL - De rode verkiezingsbus staat in de Bommelerwaard, in Zaltbommel om precies te zijn. OKÉ FM verzorgt de uitzending. Het programma staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen.

OKÉ FM verzorgt de uitzending vanaf de Markt in Zaltbommel. Dat doen zij wel vier uur lang. Er zijn gasten uit de politiek en er wordt gesproken over allerhande onderwerpen. De uitzending is ook hier te beluisteren.

We trappen af met Nico van Wijk van de lokale PvdA/GroenLinks. Wat vindt zijn partij nou belangrijk? In 2014 kreeg de PvdA twee zetels, GroenLinks één. Nu zijn de twee samengegaan. Van Wijk: 'We hopen wel op meer dan drie zetels - tien op zijn minst, zegt hij lachend. Hij geeft toe dat het moeilijk in te schatten is.

Van Wijk wil dat er een overkoepelend plan komt waarin een beeld staat van wat het Zaltbommel van de toekomst wordt.

Waarom zijn de twee partijen in één lijst gegaan? 'Dat is een heel natuurlijk proces geweest.' Er is van lieverlee een vrij brede linkse beweging gekomen, vertelt Van Wijk.'We kenden elkaar goed en waren het op veel punten eens, maar om samen te gaan was toen nog niet aan de orde.'

Punten die belangrijk zijn: woningbouw, mantelzorgers, wat doen we met de buitenstad? 'Woningbouw vinden wij ook heel belangrijk, en duurzaamheid. Het CO2-neutraal maken van woningen. Kijk ons programma, bel ons op, je kunt met elke vraag van ons terecht' zegt Van Wijk.

Waar huisvest je arbeiders?

Arbeidsmigranten: hoe gaan je om met deze groepen mensen? Van Wijk: 'Er zijn duizenden mensen die hier wonen van wie we niet weten wat ze hier doen, waar ze werken, ze zijn onder de radar. Als overheid moet je weten wie dat zijn, om hen een plek te kunnen geven die hoort bij een menswaardige samenleving. We moeten greep krijgen op hen, door bijvoorbeeld inschrijving bij woningcorporaties. Dan moet je ook bij de gemeente ingeschreven zijn. Hier in Zaltbommel veel te weinig woningen, dat is de kern van de zaak. Er moet gebouwd worden, met name sociale woningbouw.'

Nico van Wijk aan tafel (rechts) bij de mannen van OKÉ FM

Nooit meer dan vier arbeiders per huurwoning en in totaal niet meer dan vijf procent van de hele bevolking in een wijk, dat is waar PvdA/GroenLinks voor staat, zo wordt duidelijk tijdens het gesprek met Van Wijk.

Fuseren

Daarna schuift aan: Thom Ummels van D66. Zijn partij wordt voorgesteld, hij mag benadrukken wat hij en zijn partij belangrijk vinden en wat er echt moet veranderen in de Bommelerwaard. Een fusie met de gemeente Maasdriel is een goed idee volgens de partij. Samengaan als een gemeente Bommelerwaard, dat zou beter zijn voor de burgers en het gemeentelijke apparaat, zegt Ummels.

Moet het dan gaan om alleen samenwerken? 'Samenwerken doen we al met Maasdriel, ook ambtelijk, maar we willen geen ambtelijke fusie met twee kapiteins. We moeten nu doorpakken en juist één ambtelijk apparaat creëren, met één kapitein. Andere partijen willen dit ook, dus het gaat vooruit. Realistisch gezien zouden we in de komende vier jaar dit proces in gang moeten zetten.'

Thom Ummels (rechts) in de verkiezingsbus

'We kijken met optimistische blik vooruit en gaan er niet vanuit dat de burger er niet klaar voor is en ons hierop afrekent. We streven naar drie zetels bij de komende verkiezingen', zegt Ummels.

Wat wil D66 nog meer? 'De binnenstad moet versterkt worden. Hij is prachtig, maar je kunt er meer mee: winkels, cultuur, horeca en voorzieningen waar mensen op af komen, verkeersveiligheid - het is vrij rommelig. Daar wordt te weinig mee gedaan. De Markt en de Waterstraat kunnen autovrij of autoluw gemaakt worden, bijvoorbeeld.'

Wonen en de ChristenUnie

Adrie Bragt van de ChristenUnie. 'Landelijk doen we het goed, ook de huidige prognoses zijn goed. Wij verwachten best veel. Maar we moeten het lokaal wel gaan doen; onze stinkende best doen.' Volkshuisvesting komt prominent terug in het partijprogramma. Waarom? 'Een eigen huis en haard is goud waard. Dat is iets wat je lokaal moet invullen, niet in Den Haag. En dat heeft bij ons echt prioriteit. Wij zien dat nog steeds mensen te lang moeten wachten op een woning, met name in de sociale huursector, en dat geeft spanningen.'

'Wij willen goed meedenken en kijken naar grond (waar gebouwd kan worden, red). Maar uiteindelijk worden huizen niet door de gemeente gebouwd. We kunnen actiever optreden in het verwerven van gronden. We hebben een mooie woonvisie waarin we veel hebben opgeschreven. Maar de woningcorporaties moeten het doen, en zij zijn beperkt door investeringsmogelijkheden en door regels. Wij gaan daar aan werken.'

Adrie Bragt (rechts) in gesprek met OKÉ FM

Dan duurzaamheid: is de ChristenUnie een teleurgestelde partij als de gestelde normen hierover niet gehaald worden? 'We zullen wel moeten om de doelstellingen te halen.Vanuit het Rijk moet een programma opgesteld worden, vooral voor huurwoningen om die gasloos te maken, anders worden huren zo hoog dat mensen het niet meer kunnen betalen. En we kunnen de huizen dan ook niet meer verkopen. Wij vinden dat die verantwoordelijkheid echt bij het Rijk ligt, omdat zij de regels maken. Maar we willen zeker de discussie aangaan met het Rijk en de corporaties om dit aan te kaarten. Duurzaamheid is geen luxe. Dat vergeten mensen weleens.'