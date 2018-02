Kandidaat Arnhem Centraal trekt zich terug

ARNHEM - Arnhemmer Rombout Garretsen trekt zich met onmiddellijke ingang terug als kandidaat-raadslid voor Arnhem Centraal. Het is te laat om hem nog van de kieslijst te verwijderen. Daar staat hij op een verkiesbare vierde plaats.

Mocht hij of Arnhem Centraal genoeg stemmen halen, dan zal hij in elk geval zijn zetel niet innemen. Dat laat de partij weten in een persbericht. Garretsen deelt in een 'officieel bericht' op Twitter mee dat hij ook zijn partijlidmaatschap aan de wilgen hangt.

Tumult

Hij meldt dat hij 'op geen enkele wijze meer met de partij in verband wil worden gebracht'. Hij was sinds december fractievolger bij Arnhem Centraal. 'Al snel ontstond er tumult tussen mij en de partij. Mijn zeer actieve houding, het daadwerkelijk willen handelen, daadwerkelijk er voor de burger te willen zijn, werd niet gewaardeerd.'

Garretsen heeft kritiek op Arnhem Centraal die het volgens hem bij 'woorden en enkele vragen' houdt. Hij ziet zijn vertrek als de beste keus voor hem en de partij. Hij zegt wel de ambitie te hebben om politiek actief te blijven in de stad. Hoe precies, dat is nog onduidelijk.



Arnhem Centraal zegt zijn keuze te respecteren. De partij bedankt hem voor zijn inzet en wenst hem veel succes met zijn rechtenstudie.