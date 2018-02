VUREN - Dieven hebben voor duizenden euro's aan vrachtwagenonderdelen gestolen op een industrieterrein in het dorp Vuren in de gemeente Lingewaal. Dat zegt de politie. In december gebeurde dit ook al.

'Agenten vonden een balk die over de sloot was gelegd', vertelt wijkagent Erwin van Dalen. 'Waarschijnlijk zijn ze zo het terrein op gekomen. In december deden dieven dat op dezelfde manier.'

Hoeveel onderdelen er precies zijn meegenomen, is niet duidelijk. 'Het ging in ieder geval om meerdere vrachtwagens met meerdere onderdelen. En die kosten al gauw een paar duizend euro per stuk', aldus Van Dalen.

Donkere Volkswagen

Opvallend is dat er diezelfde avond twee mannen in een donkere Volkswagen het terrein af raceten toen zij beveiligers tegenkwamen. Of ze iets met de diefstal te maken hebben, is nog niet duidelijk.