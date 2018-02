Wie is de baas in de gemeente? Kinderen leren het met een doeboek

BENEDEN-LEEUWEN - Alle basisscholen in West Maas en Waal krijgen van de gemeente een 'Doeboek gemeenteraadsverkiezingen'. Wethouder Bert van Swam reikte donderdag het eerste exemplaar uit aan de directeur van basisschool De Leeuwenkuil.

De andere scholen ontvangen het boek na de carnavalsvakantie. Het boek gaat onder andere in op wie de baas is in de gemeente, hoe een politieke partij opgericht wordt en hoe kinderverkiezingen op scholen georganiseerd kunnen worden. Daarnaast staan er rebussen, testjes en quizzen in het boek.

Ook verkiezingen voor Kindergemeenteraad

Vorig jaar startte West Maas en Waal met een Kindergemeenteraad. Dit jaar wordt er ook weer een Kindergemeenteraad georganiseerd.

Verder spelen ook dit jaar de basisscholen het spel Democracity in de raadzaal van het gemeentehuis. De leerlingen worden uitgedaagd met elkaar een concreet en uitvoerbaar plan te bedenken.

Op 17 mei vindt de Kindergemeenteraad plaats.