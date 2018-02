Deel dit artikel:











'Ruud Lubbers in 1988 bij Waal in Vlammen; burgemeester boos' Ad Lansink. Foto: RN7

NIJMEGEN - Oud-premier Ruud Lubbers was in 1988 op uitnodiging van toenmalig CDA-Kamerlid Ad Lansink te gast bij de Waal in Vlammen, het traditionele vuurwerk tijdens de Zomerfeesten in Nijmegen. Toenmalig burgemeester Ien Dales was daar niet blij mee. Zij vond dat de uitnodiging van haar had moeten komen. Lansink zei dat donderdagochtend in het RN7-programma Bureau Bart.

Lansink liep dat jaar voor de vierde keer de Vierdaagse. Als CDA-politicus en Nijmegenaar kreeg hij het voor elkaar om Ruud Lubbers naar het vuurwerpspektakel aan de Waal te halen. Lansink had altijd korte lijntjes met Lubbers, die woensdag op 78-jarige leeftijd overleed. De komst van de premier ging volgens hem niet zonder slag of stoot. Luister het radiogesprek met Ad Lansink terug: 'Wat heb je nu weer gedaan? Lansink: 'John Bertine, de gangmaker van de Zomerfeesten toen, had mij gevraagd of ik Lubbers als eregast kon uitnodigen bij de Waal in Vlammen.' De Nijmeegse politicus kreeg dat voor elkaar, maar toen hij op de eerste dag van de Vierdaagse burgemeester Ien Dales tegenkwam, sprak zij hem nogal boos aan. 'Wat heb je nu weer gedaan?', reageerde een verontwaardigde Dales. 'Heb jij Ruud Lubbers uitgenodigd zonder mij te informeren?' Nonnen en paters Dales vond het haar verantwoordelijkheid als burgemeester om de premier uit te nodigen en niet de taak van Lansink. Lansinks verweer was dat hij Lubbers goed kende en daarom zo vrij was geweest hem uit te nodigen voor de Nijmeegse Vierdaagsefeesten. Toen Lubbers uiteindelijk op de boot naar het vuurwerk keek en daar Ien Dales tegenkwam, zei hij tegen haar: 'Toen ik nog in Nijmegen op het Canisius College zat, struikelde je over de nonnen en de paters, maar nu kun je niet om Ien Dales heen!'