Brandweer krijgt minder meldingen

ARNHEM - De meldkamer van de Gelderse brandweer kreeg vorig jaar minder meldingen dan het jaar ervoor. Dat meldt het CBS.

In 2017 ging het in totaal om 24.680 meldingen. Een jaar eerder waren dat er 200 meer. De meldingen komen zowel telefonisch binnen als via een automatisch systeem.

In tegenstelling tot het aantal meldingen van brand, steeg het aantal verzoeken om hulp van de brandweer: in totaal 13.280. De brandweer hoefde niet voor al deze meldingen uit te rukken.

Noord- en Oost-Gelderland: 10.040 meldingen in 2017.

Gelderland-Midden: 6600 meldingen in 2017.

Alleen in Gelderland-Zuid steeg het aantal meldingen licht van 7540 in 2016 naar 7680 meldingen in 2017.