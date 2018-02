Winnend De Graafschap ongewijzigd tegen FC Emmen

De Graafschap traint in aanloop naar het duel met FC Emmen in Varsselder

VARSSELDER - De Graafschap gaat vrijdagavond in Drenthe voor zijn vierde zege op rij. Trainer Henk de Jong wijzigt niets aan zijn winnende elftal van de laatste weken.

FC Emmen maakt een goed seizoen door en staat vierde. De Graafschap is de nummer zeven en kan op gelijke hoogte komen met de club waar drie voormalige Superboeren actief zijn. Voor Cas Peters, Alexander Bannink en ook Anco Jansen is het aan de Meerdijk een weerzien met hun oud werkgever.

De Graafschap won achtereenvolgens van MVV, Jong FC Utrecht en FC Volendam. Doelstelling is een plek bij de eerste vijf om zo de eerste ronde van de play-offs te ontlopen. Met FC Emmen en De Graafschap staan vrijdagavond overigens de twee minst gepasseerde ploegen tegen over elkaar. Beide clubs kregen 27 goals tegen in 24 wedstrijden.

In de striemende kou stond Elvio van Overbeek donderdag weer op het trainingsveld. Dat geldt nog altijd niet voor Anthony van den Hurk. Ook Andrew Driver trainde niet met de groep mee. Sjoerd Ars en Youssef El Jebli beginnen net als vorige week op de bank.

De selectie week donderdag uit naar het kunstgras van sportcomplex 'De Buitenham' in Varsselder. Normaal gesproken traint De Graafschap de laatste weken bij DZC'68 in Doetinchem.

Opstelling: Bednarek, Straalman, S.Nieuwpoort, L.Nieuwpoort, Tutuarima; Diemers, Olijve, Klaasen; Van Mieghem, Serrarens, Tissoudali