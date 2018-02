NEC-trainer Lijnders geniet van oude club Liverpool

Liverpool won in Portugal met 5-0. "Ja, ongelooflijk. Ik had de uitnodiging om bij Langs de Lijn mee te kijken en te analyseren. Ik heb Liverpool pas zes weken geleden verlaten. Als de drie voorsten van Liverpool met hun gezicht naar de goal in het spel komen, zijn ze niet te controleren. Dat lukte Porto in de eerste twintig minuten. Maar vijf keer scoren uit in de Champions League, ik heb echt genoten. En ik ben ook blij voor Jürgen Klopp. Hij is een trainer met lef, omdat hij ook zo durft te spelen uit in de Champions League."

Het voetbal van Liverpool dient als voorbeeld voor NEC. "De manier van spelen is vrij identiek. Ik ben zo ook opgegroeid bij Porto en bij PSV. Je weet wat je heel graag wilt. Het grootste voorbeeld is Sadio Mané. Hij maakt de goal bij de tweede paal en een minuut later staat hij bij de eerste paal te verdedigen. Als de spelers maar samen zijn continu en willen vechten voor de bal. Dat is een principe dat het je heel graag wil toevoegen."

MVV uit

Kevin Jansen start vrijdagavond uit tegen MVV waarschijnlijk in de basis. "Hij zit er al weken dicht tegenaan. Kevin is een authentieke nummer acht. Echt een Nederlandse speler die vast is aan de bal en het spel verdeelt. Ik hoop dat hij de lijn van de invalbeurten door kan trekken. We moeten MVV heel serieus nemen, ze staan lager dan waar ze horen. De focus moet echt op deze wedstrijd liggen. We moeten niet aan Fortuna denken of aan wat er verder gaande is, want dan zijn de drie punten al verloren."