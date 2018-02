Deel dit artikel:











Gelderland Stemt in Tiel met Frans Duijts; kom langs!

TIEL - Komende vrijdag staat de verkiezingsbus in Tiel. Omroep Gelderland maakt daar een live televisie en radio-uitzending, die geheel in het teken staat van onderwerpen die spelen in het Rivierenland. Onder meer zanger Frans Duijts komt langs. Komt u ook?

De bus staat geparkeerd bij theater Agnietenhof aan de Sint Agnietenstraat in Tiel. Presentatoren Maarten Hagenstein en Irene ten Voorde nemen de uitzending op radio voor hun rekening, tussen 16.00 en 19.00 uur. Kijk hier voor details van het evenement Binnenin het theater vindt onze tv-uitzending plaats. De presentatie daarvan is in handen van Inge de Jager en wordt op TV Gelderland uitgezonden tussen 17.20 uur en 17.50 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd om langs te komen. Aanmelden voor de uitzending kan: publieksservice@gld.nl Vorige week waren wij in Ede. Volgende week vrijdag staan we bij theater Amphion in Doetinchem. Bekijk de uitzendingen van Ede hier terug: Gelderland Stemt Ede op tv

Gelderland Stemt Ede op radio Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl