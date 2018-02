Gelderland Stemt in Arnhem: kom langs!

ARNHEM - Komende vrijdag 2 maart staat de verkiezingsbus in Arnhem. Omroep Gelderland maakt daar een live televisie en radio-uitzending, die geheel in het teken staat van onderwerpen die spelen in onze provincie.

Let op! Dit is een wijziging ten opzichte van eerdere berichtgeving. We zouden aanvankelijk in Apeldoorn staan. Door omstandigheden wijken wij uit naar het gebouw van Omroep Gelderland, Rosendaalseweg 704 in Arnhem.

De bus staat geparkeerd achter ons prachtige omroepgebouw. Presentatoren Maarten Hagelstein en Irene ten Voorde nemen de uitzending op radio voor hun rekening, tussen 16.00 en 19.00 uur.

Iedereen is welkom

Binnenin bij Omroep Gelderland vindt onze tv-uitzending plaats. De presentatie daarvan is in handen van Inge de Jager en wordt op TV Gelderland uitgezonden tussen 17.20 uur en 17.50 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd om langs te komen.

Aanmelden voor de uitzending kan: publieksservice@gld.nl

De voorgaande vrijdagen waren wij in Ede en Tiel en Doetinchem.

Bekijk/beluister hier de uitzendingen terug: