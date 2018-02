Miljardair Melchers trekt kort geding over laagvliegende helikopters in

Melchers heeft zich volgens zijn advocaat teruggetrokken omdat er vrijwel geen oefeningen meer zullen plaatsvinden boven het landgoed van de miljardair. Defensie heeft laten weten dat de oefeningen worden verplaatst naar het noorden. Melchers zelf wil niet reageren.

Defensie oefent deze weken in de Achterhoek met laagvliegende helikopters. De eigenaar van het landgoed Onstein in Vorden zei eerder zich druk te maken over de natuur en de rust. 'Ik heb hier onder andere huisgehouden pauwen. Die beesten raken door die laagvliegers in paniek en vliegen dan weg. De hele natuur raakt verontrust, dat is natuurlijk te gek voor woorden.' zegt hij eerder tegen Omroep Gelderland.

Wel bezwaarschrift

Zowel Defensie als Melchers moesten vandaag standpunten inleveren bij de rechtbank Midden-Nederland. Aan de hand van die standpunten zou de rechter gaan bepalen of het kort geding wordt toegewezen, maar dat gaat dus niet door.

De Achterhoeker zet wel zijn bezwaarschrift door tegen de beschikking die is afgegeven voor de oefeningen. Hij wil niet dat in de toekomst zulke beschikkingen worden afgegeven omdat de rust op zijn landgoed wordt verstoord.

Koeien in paniek

Er zijn meerdere klachten van mensen uit de Achterhoek die last hebben van de laagvliegende helikopters. Defensie is momenteel bezig met de oefening HWIC/TAC NL2018, een tactische training. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag.

Ook boerenbelangenorganisatie LTO Noord krijgt klachten binnen over de laagvliegende helikopters. 'Koeien zijn niet gewend dat er gevaar van boven komt, dus door die helikopters raken ze helemaal in paniek. Dan gaan ze tegen elkaar aan drukken, of vallen, of er trapt er één een uier stuk en dan is het gebeurd,' zegt bestuurder Henk Jolink.

LTO Noord ging eerder deze week in gesprek met Defensie over de helikopters. Daarin werd onder meer afgesproken dat piloten foto's krijgen van stallen, zodat ze die beter kunnen herkennen.

Bekijk hier een eerdere reportage over de helikopters met Hans Melchers:

Zie ook: