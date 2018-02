Deel dit artikel:











Lokale partijen over speerpunt sportbeleid

TIEL - 'Wat is voor jouw partij het speerpunt geweest voor het sportbeleid en hoe is de gemeente daarmee omgegaan volgens jullie?' In huis-aan-huisblad De Stad Tiel werd die vraag gesteld aan verschillende politieke partijen.

VVD De VVD vindt het belangrijk dat Tiel over goede sportmogelijkheden beschikt, zoals een zwembad, hockey-, rugby- en voetbalvelden en een wielerbaan. CDA Bevorderen sportbeoefening voor alle Tielenaren, betaalbare en reële tarieven, sportaccommodaties en voorzieningen op een goed kwalitatief niveau houden, opties onderzoeken voor vernieuwing/vervanging zwembad. Volgens het CDA zijn hier goede en concrete stappen in gezet. GroenLinks De gemeente zorgt voor goede en betaalbare sportvelden, zwembaden en sporthallen wat voor iedereen toegankelijk moet zijn, daarvoor is subsidie van de breedtesport vaak noodzakelijk. PvdA Samenwerken aan sport betekent dat iedereen kan sporten, ongeacht inkomen of achtergrond, en dat sportverenigingen samen met de gemeente werken aan een sport- en accommodatiebeleid waarin verenigingen ook zelf keuzes (hebben) kunnen maken. PvdB Sport en bewegen is goed voor lichaam en geest en daar moet de Gemeente Tiel niet op bezuinigen, sterker nog: investeren in sport loont, omdat je investeert in de jeugd, in integratie en in het samenbrengen van inwoners en dat kan door het faciliteren van sportverenigingen met een goed accommodatiebeleid waarin. Wat de Partij van de Burgers betreft ook een nieuw zwembad mét vertier staat. ChristenUnie Wij hebben er hard aan getrokken om een kunstgrasveld te realiseren voor de voetbalvereniging in Wadenoijen. Dat is uiteindelijk gelukt. D66 Speerpunt was het verwezenlijken van de Wielerbaan. Het college heeft dit opgepakt en samen met een inwonersinitiatief uitgewerkt. Bron: De Stad Tiel