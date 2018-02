De zebra van Petra (8) is goed voor goud bij landelijke stoepkrijtwedstrijd

ECK EN WIEL - In heel Nederland werden pleinen en straten vorig jaar ondergetekend met dieren. Ruim 1000 kinderen deden mee met de landelijke stoepkrijtwedstrijd van het Jeugdcultuurfonds. Maar de mooiste creatie was van de 8-jarige Petra uit Eck en Wiel. Haar zebra werd het winnende ontwerp.

De wedstrijd wordt elk jaar georganiseerd. Kinderen in heel Nederland mogen een dier ontwerpen. Van alle tekeningen zijn foto’s gemaakt en op Facebook gezet. Het aantal likes en het oordeel van een jury bepaalden de winnaar. De zebra van Petra wordt nu onderdeel van de nieuwe huisstijl van het fonds.

Donderdagochtend kreeg ze haar prijs uitgereikt. Van haar zebraontwerp zijn plak-tatoeages gemaakt voor haar en haar hele klas op basisschool De Bloesem.

De plak-tatoeage (tekst gaat verder onder de tatoeage):

Via de stoepkrijtwedstrijden wil het Jeugdcultuurfonds aandacht vragen voor arme kinderen. Het fonds helpt kinderen uit gezinnen waar geen geld is voor dans, muziek of andere creatieve lessen.