Wijchense VVD presenteert verkiezingsprogramma

WIJCHEN - De Wijchense VVD heeft het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Onder de titel ‘Kies voor Doen! Kies voor ons Wijchen!’ zetten de Wijchense liberalen in op goed wonen, goede zorg, goed ondernemen en meer veiligheid.

Verder zegt de VVD van alle partijen de meest ambitieuzere koers op het gebied van duurzaamheid te varen.

Vruchten plukken

De ambitie van de partij was de afgelopen jaren om Wijchen uit de crisis te krijgen. 'Dat is gelukt. De ambitie voor de komende vier jaar is dat iedereen daar de vruchten van gaat plukken. Alle Wijchenaren moeten écht gaat voelen dat het beter gaat. De Wijchense VVD wil daarom de basis verder versterken en doorbouwen aan Wijchen.'

De komende weken lichten kandidaat-raadsleden in tien live-uitzendingen het programma toe. Dit wordt via de Facebook-pagina’s uitgezonden.

Kijk voor het volledige programma op wijchen.vvd.nl/standpunten.