Hoog bezoek van SGP aan Edese wijk Veldhuizen

EDE - Afgelopen maandag heeft SGP Tweede Kamerlid Kees van der Staaij met de Edese SGP-fractie een bezoek gebracht aan de wijk Veldhuizen in Ede. Van der Staaij bracht een bezoek aan de wijkpost Langenhorst van de politie Ede.

Bij de politiepost liet hij zich informeren over de actuele ontwikkelen binnen de wijk door het wijkteam van de politie. Van der Staaij gaf aan: 'Ik ben onder de indruk van de integrale aanpak die het politieteam door de jaren heen steeds verder heeft ontwikkeld, met zichtbaar resultaat. Het wijkteam heeft steeds beter grip op de jongeren gekregen, ik zie duidelijke verschillen met een aantal jaren geleden toen ik ook een bezoek bracht aan Veldhuizen’.

De Edese fractievoorzitter Nico van der Poel gaf aan dat de wijk Veldhuizen blijvende aandacht verdient, ook voor de aankomende jaren, 'gezien de vele uitdagingen die hier liggen en nog zullen komen’.

Ruzie

Naast een bezoek aan de wijk Veldhuizen gingen van der Staaij en de Edese SGP-raadsleden in gesprek met het personeel en leerlingen van de Veldhuizerschool. De leerlingen hadden een heel aantal vragen voorbereid voor de bezoekers. Op de vraag of van der Staaij wel eens ruzie had gehad in de Tweede Kamer antwoordde hij lachend: 'Nee, ik heb zelf nooit ruzie gehad. Maar lang geleden is het wel voorgekomen dat leden van de Kamer met elkaar ruzie hadden. We gaan stevig met elkaar het debat aan.'

De Edese raadsleden kregen diverse vragen over wat doet de gemeente voor de burger en wat de partij doet aan zwerfaval.