CDA en PvdA debatteren over legalisering wietteel Foto: Wikimedia Commons

APELDOORN - Het CDA Apeldoorn organiseert in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een debat over de legalisering van wietteelt in Apeldoorn. De partij gaat hierover in debat met de PvdA.

De afgelopen maanden is de discussie over het legaliseren van wietteelt in de Apeldoornse gemeenteraad meerdere keren aangezwengeld. Burgemeester John Berends heeft in oktober 2017 aangegeven mee te willen doen aan de proef met legale wietteelt in zes tot tien grotere gemeentes. Wel/niet meedoen? Berends zal het debat op 27 februari 2018 inleiden. Daarbij zal hij ingaan op zijn argumenten voor het meedoen aan de proef met legale wietteelt. Ook zal de burgemeester ingaan op de huidige stand van zaken met betrekking tot het wel of niet deelnemen aan de proef.



Na de inleiding van de burgemeester zullen fractievoorzitter van de PvdA in Apeldoorn Marga Jonkman en fractievoorzitter van het CDA Apeldoorn Jan Dirk van der Borg het debat aangaan. De PvdA in Apeldoorn is groot voorstander van de legalisering van wietteelt. Het CDA Apeldoorn is minder overtuigd van de noodzaak van het legaliseren van wietteelt. Beide fractievoorzitters zullen het debat aangaan en uitleggen waarom zij voor/tegen de legalisering van wietteelt zijn. Daarna is het de beurt aan het publiek om ook mee te doen in de vorm van een Lagerhuis debat.



Het debat vindt plaats in gebouw ACEC, Roggestraat 44 in Apeldoorn. De inloop is om 19:30 uur. De inleiding en het debat beginnen om 19:45 uur