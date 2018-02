Deel dit artikel:











ChristenUnie wil een schaapskudde in Vierhouten Foto: Pixabay

NUNSPEET - De roep om meer paarse heide vraagt om pakweg 150 extra schapen, zegt de ChristenUnie in Nunspeet. Naast de schaapskudde in Elspeet zou er ook een kudde moeten komen in Vierhouten.

Henk van Vliet van die partij: ‘De paarse heide is langzaam aan het verdwijnen. Daar moeten we iets aan doen. Begrazing door schapen maakt de heide minder kwetsbaar en dus vitaler.’ Het is volgens de ChristenUnie goed voor de natuur en voor het toerisme om de paarse heide weer terug te brengen. 'Versterk toerisme' De heide 'vergrast'. De Nunspeetse politiek vroeg daar al eerder aandacht voor. Een effectieve begrazing van zowel de Elspeetsche als de Vierhoutense Heide vraagt om een kudde van 300 á 400 schapen, denkt de ChristenUnie. 'De schaapskudde in Elspeet telt nu ongeveer 150 volwassen schapen. Er zijn dit jaar al zo’n 60 lammetjes geboren. Een kudde in Vierhouten naast een kudde in Elspeet brengt een paarse heide weer binnen handbereik en versterkt het toeristisch profiel van de gemeente Nunspeet.' Een plek voor de schaapskooi zou kunnen worden gevonden in overleg met recreatieondernemers. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl