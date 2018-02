Belastingblunder Rheden treft ruim 100 inwoners

RHEDEN - Ruim honderd inwoners van de gemeente Rheden met een laag inkomen zijn getroffen door de fout met de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Dat blijkt uit antwoorden van de gemeente na vragen van de lokale SP.

Inwoners die bijvoorbeeld al jaren hetzelfde inkomen hebben en ook al jaren recht hebben op kwijtschelding, kregen ineens een brief op de deurmat dat zij daar geen recht meer op hadden. Wethouder Ronald Haverkamp gaf eerder deze week bij Studio Rheden toe dat er een fout was gemaakt en maakte zijn excuses.

De oorzaak lag bij het externe bureau De Connectie, dat sinds juli 2017 de belastingen voor de gemeente Rheden doet. In de jaren daarvoor werd ook gekeken of huishoudens in de schuldhulpverlening zitten of alleen moeten rondkomen van een AOW. Die controle is nu niet uitgevoerd.

Stappenplan

De ruim honderd inwoners krijgen deze week nog een brief dat er iets is fout gegaan en dat alles wordt hersteld. Om te voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer kan gebeuren, gaat de gemeente Rheden met De Connectie opnieuw naar het proces rond de kwijtschelding kijken en een stappenplan maken.

Zie ook: Rheden blundert met kwijtschelding belastingen