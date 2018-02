Zette Syriëganger Marouane B. uit Arnhem zijn dood in scène?

ARNHEM - Er zijn twijfels of de Arnhemse Syriëganger Marouane B., die ook bekend staat als de jihadrapper, echt in Syrië is gesneuveld.

De Arnhemmer reisde in 2013 naar Syrië, naar eigen zeggen om te vechten tegen het regime van Assad. In december meldde zijn advocaat dat hij vermoedelijk was overleden bij gevechten in Syrië.

De afgelopen weken komen anonieme berichten binnen op de redactie van Omroep Gelderland. Daarin wordt beweerd dat Marouane nog leeft en zijn dood in scène heeft gezet. Ook is er een open brief aan de rechter binnengekomen, van iemand die zegt dat hij Marouane is.

Bij de brief zit ook een foto, waarvan wordt gezegd dat het een recente is en dat Marouane op de foto staat. Omroep Gelderland kan dat op dit moment niet bevestigd krijgen.

Jarenlange gevangenisstraf

Tegen de Arnhemmer loopt op dit moment een strafzaak, waarin hij verdacht wordt van onder andere terroristische misdrijven. Eind maart is er een zitting.

Ook als Marouane niet aanwezig is, gaat de behandeling gewoon door en kan hij veroordeeld worden tot een jarenlange gevangenisstraf. Vorige maand liet zijn advocaat tijdens een zitting weten sinds september geen contact meer te hebben met de Arnhemmer.

Geheime diensten

In de open brief aan de rechter met als datum '15 februari 2018 Syrië' staat geschreven dat hij geen contact heeft opgenomen met zijn advocaat, omdat hij bang was afgeluisterd te worden. Ook staat daarin dat hij zijn dood in scène heeft gezet, zodat geheime diensten niet op hem jagen.

'De geplande zitting (eind maart red.) komt te vroeg om aanwezig te zijn, maar mocht ik geen vrijspraak krijgen, dan zal ik mijn best doen in hoger beroep aanwezig te zijn.' aldus de briefschrijver die ondertekent met: 'Hoogachtend Marouane'

Het zou goed kunnen dat de brief van Marouane B. is, zegt zijn advocaat Barbara Klunder. 'Het is de stand van zaken en het is zoals hij de brieven kan schrijven. Maar het valt niet te zeggen of hij de brief echt heeft geschreven.' Zij verwacht dat de geplande strafzaak eind maart gewoon doorgaat.

