Gelderland Sport Beginners schema hardlopen

ARNHEM - Start met actief wandelen, met flinke arm- en beenbewegingen: de Powerwalk. Ga daarbinnen een stijgend aantal minuten rustig joggen, met steeds 1 minuut actief wandelen.Loop elke 3-4 dagen, dus met tenminste 2 rustdagen tussen 2 looptrainingen.Loop bij voorkeur op zachter paden, liefst niet op asfalt.Raak je buiten adem ga dan (eerder) wandelen.Beweeg je armen ontspannen en losjes lang de heup op en neer.

Loop de eerste 10 weken 2x per week.

1x 2x

week 1: 5x 30 sec 10x 30 sec

week 2: 10x 45 sec 10x 1 min

week 3: 10x 1,5 min 10x 2 min

week 4: 10x 2,5 min 10x 3 min

week 5: 8x 4 min 6-7x 5 min

week 6: 5-6x 6 min 4-5x 7 min

week 7: 4x 8 min 3x 10 min

week 8: 12-10-8 min 3x 12 min

week 9: 15-10 -10 min 2x 15 min

week 10: 20 - 10 min 30 min continue.

Je loopsnelheid is gerelateerd aan je leeftijd, bmi, aanleg, fitheid en getraindheid en

wordt uitgedrukt in je (denkbeeldige) loopvermogen over 10km.

- jonge fitte beginners: 50 min

- middelbaar - af en toe sport 60 min

- ouder - weinig gesport 70 min

Loop zo rustig mogelijk, zodat vooral je onderbenen en knieën heel geleidelijk aan de klap

van de landing (2x je lichaamsgewicht) kunnen wennen en je geen lastige klachten krijgt.

Loop deze snelheid tijdens een rondje op de atletiekbaan of een rondje in het bos of park

die de gemeente Arnhem nu aan het uitzetten is met een bordje met advies looptijden.