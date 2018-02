Kevin Jansen nu echt in de basis bij NEC

NIJMEGEN - Tot dusverre speelde hij alleen bij blessures of schorsingen van anderen, maar Kevin Jansen staat uit tegen MVV voor het eerst echt in de basis bij NEC.

De laatste keer dat hij aan de aftrap verscheen, was bij de 3-0 nederlaag in Oss. Maar toen was Mart Dijkstra geschorst. Nu speelt Jansen, omdat hij Ferdi Kadioglu uit het elftal heeft verdrongen.

NEC is verder compleet. Wojciech Golla komt terug na een schorsing en dat betekent dat Frank Sturing weer op de bank plaats moet nemen. NEC gaat in Maastricht proberen om voor het eerst in 2018 een uitwedstrijd te winnen. De Nijmegenaren verloren tot nu toe alle drie de duels buitenshuis dit jaar.

Opstelling: Delle; Heinloth, Golla, van de Pavert, Verdonk; Jansen, Dijkstra, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld.