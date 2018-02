Olie op vuur zorgt voor ravage in keuken

DIEREN - Een pan met kokend hete olie heeft woensdagavond flinke schade aangericht in een woning aan de Julius Röntgenlaan in Dieren.

De bewoner had de pan op het vuur gezet. Hij liep even naar boven en toen hij beneden kwam stond de keuken vol rook. De bewoner vluchtte rond 23.00 uur het huis uit en belde de brandweer. Die had het vuur snel onder controle.

Reddingsactie hond

De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hij had teveel rook ingeademd toen hij de hond uit de woning probeerde te halen. De keuken raakte zwaar beschadigd.