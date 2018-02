Deel dit artikel:











Auto slaat over de kop en belandt in sloot Foto: Fernando Bot/Persbureau Heitink

DREUMEL - Op de Van Heemstraweg bij Dreumel is woensdagavond een auto over de kop geslagen. De bestuurder raakte van de weg en belandde met de auto in een naastgelegen sloot.

Het ongeluk gebeurde rond 21:00 uur vanavond. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De bestuurder van de auto raakte gewond en is na het ongeval overgebracht naar het ziekenhuis. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl