Luchtwachters plaatsen bord tegen ongezonde lucht Arnhem Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - In de binnenstad van Arnhem is donderdagochtend een speciaal verkeersbord onthuld om duidelijk te maken dat de luchtkwaliteit slecht is. Het bord aan de Velperbuitensingel is een initiatief van bezorgde burgers, die zich luchtwachters noemen. Zij zetten zich samen met Milieudefensie en de Fietsersbond in voor gezondere lucht.

Vorig jaar werd duidelijk dat de kwaliteit van de lucht op meerdere plekken in de Arnhemse binnenstad niet aan de Europese normen voldoet. Het college opperde vorig jaar dat oude diesels uit het centrum moeten worden geweerd, maar dat plan staat in de ijskast omdat de raad meer onderzoek wil. Behalve in Arnhem is donderdagochtend in zes andere steden zo'n bord onthuld. Volgens de luchtwachters wordt er landelijk op 95 plekken langs wegen de Europese norm voor het schadelijke stikstofoxide overschreven.

'Arnhem kent voor de binnenstad een milieuzone, maar de raad heeft verdere aanscherping tegengehouden', aldus de luchtwachters. 'We voeren ook de druk op bij lokale politici, organiseren acties en maken mensen bewust van de luchtvervuiling in Arnhem, zoals met de onthulling van dit verkeersbord. We willen minder auto’s en meer ruimte voor fietsen en wandelen zodat de stad leefbaarder en gezonder wordt.' Zie ook: Verbod op oude diesels in Arnhem in ijskast Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl