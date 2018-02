Wageningen betaalt mee aan Holocaustmonument Amsterdam

WAGENINGEN - 102.000 slachtoffers van de Holocaust krijgen een eigen monument in Amsterdam. Wageningen gaat daaraan meebetalen.

Op het monument worden alle namen vermeld van Joden, Sinti en Roma die vanuit Nederland zijn vervolgd en gedeporteerd. Mevrouw Tulen uit Wageningen vroeg de gemeente om als 'Stad der Bevrijding' een bijdrage te leveren. Daar geeft het college van burgemeester en wethouders nu gehoor aan.

Wageningen adopteert 26 namen

Voor 50 euro kan een naam worden geadopteerd om zo het monument te kunnen bekostigen. Wageningen doet dit voor 26 joodse inwoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

Het Holocaustmonument komt aan de Weesperstraat in Amsterdam te staan. 'Deze locatie ligt in het hart van de vroegere Jodenbuurt. Het monument wordt omringd door gedenkplaatsen als de Hollandsche Schouwburg, het Joods Historisch Museum, de Portugese synagoge, het Verzetsmuseum en het Wertheimpark met het Spiegelmonument 'Nooit meer Auschwitz', is te lezen op de website van het monument.

102.000 stenen uit Rossum

Eerder werd bekend dat steenfabriek Rodruza uit Rossum (gemeente Maasdriel) de 102.000 stenen voor het monument sponsort. In iedere steen wordt de naam van een slachtoffer gegraveerd met een datum.