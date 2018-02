Deel dit artikel:











Het heeft (een beetje) gesneeuwd! Wel even opletten als je de weg op gaat Foto: ANP

ARNHEM - Wie naar buiten keek was het al opgevallen: het heeft gesneeuwd. In een groot deel van de provincie gaat het om natte sneeuw, maar op de Veluwe en in de Achterhoek kan drie tot vijf centimeter blijven liggen.

Voor weggebruikers is het oppassen, want plaatselijk kan het glad zijn. In heel de provincie zijn strooiwagens op pad gegaan om de wegen begaanbaar te houden. 'In de loop van de ochtend gaat de sneeuw van het westen uit over in regen en verdwijnt de gladheid', aldus het KNMI. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers op Twitter. Zie ook: Veluwe en Achterhoek kunnen donderdag rekenen op sneeuw

Het uitgebreide weerbericht