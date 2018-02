Code geel: 3 tot 5 centimeter sneeuw

ARNHEM - Het KNMI heeft code geel afgegeven voor woensdagnacht en donderdagochtend. Door de verwachte sneeuwval kan het tussen 1.00 en 7.00 uur plaatselijk glad worden.

Het zal veelal gaan om natte sneeuw, maar op de Veluwe en in de Achterhoek kan 3 tot 5 centimeter blijven liggen. 'In de loop van de ochtend gaat de sneeuw van het westen uit over in regen en verdwijnt de gladheid', aldus het KNMI.

Ook Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers. 'Pas uw rijstijl aan de omstandigheden aan', schrijft de wegbeheerder op Twitter. Er zal dan ook volop worden gestrooid op de Gelderse wegen.

