Eerste kilometers nieuwe N18 in gebruik: 'Belangrijk moment'

GROENLO - Het eerste gedeelte van de vernieuwde Twenteroute N18 is woensdagavond symbolisch geopend. Vanaf donderdagochtend is het stuk van vier kilometer tussen Groenlo en Eibergen open voor verkeer.

'De eerste vier kilometer na ik weet niet hoeveel jaren aan voorbereidend werk, dat is wel een heel mooi moment', zegt een blije wethouder Joke Pot van Berkelland. Zij mocht samen met wethouder René Hoijtink van Oost Gelre het nieuwe asfalt als eerste testen.

Achterhoek beter bereikbaar

'Voor de gemeente was het natuurlijk erg belangrijk om de kern van Eibergen te ontsluiten. Het verkeer gaat er nu allemaal omheen', legt Pot uit. 'Daarnaast wordt de bereikbaarheid van de regio Achterhoek ook aanmerkelijk verbeterd, dus het is echt een heel belangrijk moment.'

Bekijk de reportage van REGIO8 (tekst gaat verder onder de video):



Eind van de werkzaamheden in zicht

De openstelling van de eerste vier kilometer was voor Rijkswaterstaat noodzakelijk met het oog op verdere werkzaamheden. 'De aannemer heeft die vooropenstelling nodig vanuit de fasering van werken', legt omgevingsmanager Arjan Thielking uit.

Na de opening van aansluiting De Laarberg vorige week, komt het eind van de werkzaamheden nu in zicht. 'Over de N18 liggen een aantal viaducten, die worden nu afgebouwd', aldus Thielking. 'Die gaan we stukje bij beetje openstellen tot in mei de volledige N18 zal worden opengesteld.'

De eerste weken wordt de snelheid van de nieuwe weg nog op 50 kilometer per uur gezet, zodat de aannemer en Rijkswaterstaat onder meer metingen kunnen verrichten. Zodra die zijn afgerond, zal de oorspronkelijke snelheid van 80 kilometer per uur ingaan.

De opening van de gehele 27 kilometer lange weg staat gepland voor mei dit jaar.

Bekijk dronebeelden van de nieuwe N18



